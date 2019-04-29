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      Безопасность на железной дороге: нововведения, которые могут спасти жизнь

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      Нововведения, которые могут спасти жизнь
      Нововведения, которые могут спасти жизнь / unsplash.com

      В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввели новые нормы безопасности на железной дороге. Поэтому, планируют установить непрерывное ограждение перед железнодорожными путями.

      Как сообщил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, что места, которые расположены в непосредственной близости к путям скоростных поездов, являются чрезвычайно опасными.

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      К слову, только на Юго-Западной железной дороге в 2018 году было зафиксировано до 60 несчастных случаев. Многие из них случились из-за пересечения людьми путей в непредназначенных для этого местах. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.


      Нововведения, которые могут спасти жизнь

      Также Лев Парцхаладзе добавил, что непрерывная ограда должна быть установлена рядом со всеми железнодорожными путями, но исключение составляют естественные и искусственные препятствия. Например, водоемы, заболоченная местность, скальные выемки, дома, гаражи и т.

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      Теги: Новости Украины Статистика Железная дорога
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