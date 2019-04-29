Безпека на залізниці: нововведення, які можуть врятувати життя

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства запровадили нові норми безпеки на залізниці. Тож, планують встановити безперервну огорожу перед залізничними коліями.

Як повідомив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, що місця, які розташовані у безпосередній близькості до шляхів швидкісних поїздів, є надзвичайно небезпечними.

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До слова, лише на Південно-Західній залізниці у 2018 році було зафіксовано до 60 нещасних випадків. Багато з них трапилися через перетинання людьми колій у непризначених для цього місцях. За підрахунками експертів, це дозволить на 30% зменшити аварії та нещасні випадки на коліях.



Нововведення, які можуть врятувати життя

Також Лев Парцхаладзе додав, що безперервна огорожа має бути встановлена поруч з усіма залізничними шляхами, але виняток становлять природні й штучні перешкоди. Наприклад, водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі тощо.