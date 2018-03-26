Безопасны ли торговые центры в Украине

Люди в Кемерово стали жертвами чужой халатности. Однако правила пожарной безопасности в таких комплексах нарушают часто.

В торговых центрах правила пожарной безопасности нарушают систематически, по словам инспектора Богдана Богданца. Специалисты помещения проверяют. Однако, прийти с ревизией имеют право только раз в два года, обязательно предупредив о визите. И даже после этого во все помещения их могут не впустить.

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"К сожалению, с введением новых критериев проверок, по которым оценивается степень риска за проведением хозяйственной деятельности во ТРЦ в палатках находит многие люди не подпадают под высокую степень риска. Сейчас мы имеем право осуществлять плановые проверки только с высокой степенью риска. А остальные по жалобе граждан, по согласованию с государственной регуляторной службой", – отметил инспектор Государственной службы чрезвычайных ситуаций Богдан Богданец.

Журналисты пытались получить официальные комментарии от руководства торговых центров столицы, однако никто не согласился.

Отмечу, пожары в украинских торговых центрах случаются часто. В начале года вспыхнул столичный ТРЦ, а сегодня утром такой комплекс загорелся в Харькове.

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