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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Украине в детсадах и школах выявили нарушения пожарной безопасности

65 Читати новину українською
Средства пожаротушения
Средства пожаротушения / prom.ua

Внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности провели в 28 112 дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях Украины.

Об этом сообщил Экспресс-онлайн со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время проверок выявлено 366 517 нарушений, из которых 132 578 не устранены в течение предыдущих лет. В частности в 19 121 заведении отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, в 6 899 заведениях отсутствует или неисправно наружное противопожарное снабжение, а в 3 614 заведениях — внутреннее противопожарное водоснабжение.

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Еще 3 296 зданий требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 3669 помещениях необходимо перепланировать пути эвакуации, а 7 730 зданий необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком и т.п.).

Как рассказывают в ГСЧС за нарушение требований пожарной безопасности и неисполнение предписаний к административной ответственности привлечены 28 797 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц.

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981 исковое заявление направлено в административный суд. Согласно статье 188-8 КУоАП за невыполнение предписаний органа государственного контроля предусмотрен штраф — от 8,5 до 119 гривен для граждан и от 34 до 170 гривен для должностных лиц.

Напомним, масштабные внеплановые проверки школ и детских садов на состояние пожарной безопасности начались после трагедии в Одессе. В сентябре прошлого года, во время пожара в детском лагере "Виктория" погибли трое детей. Досудебное расследование этого дела продолжается.

Теги: ГСЧС Новости Украины Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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