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В Україні в дитсадках та школах виявили порушення пожежної безпеки

225 Читать новость на русском
Засоби пожежогасіння
Засоби пожежогасіння / prom.ua

Позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки провели у 28 112 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України.

Про це повідомив Експрес-онлайн з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Під час перевірок виявлено 366 517 порушень, з яких 132 578 не усунуто упродовж попередніх років. Зокрема у 19 121 закладі відсутні або несправні автоматичні системи протипожежного захисту, у 6899 закладах відсутнє або несправне зовнішнє протипожежне постачання, а у 3614 закладах — внутрішнє протипожежне водопостачання.

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Ще 3 296 будівель потребують заміни або ремонту систем електропостачання, у 3669 приміщеннях необхідно перепланувати шляхи евакуації, а 7730 будівель необхідно обладнати первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском тощо).

Як розповідають у ДСНС за порушення вимог пожежної безпеки та невиконаня приписів до адміністративної відповідальності притягнуто 28 797 керівників закладів і відповідальних посадових осіб.

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981 позовну заяву направлено до адміністративного суду. Згідно зі статтею 188-8 КУпАП за невиконання приписів органу державного контролю передбачено штраф — від 8,5 до 119 гривень для громадян і від 34 до 170 гривень для посадових осіб.

Нагадаємо, масштабні позапланові перевірки шкіл та дитячих садочків на стан пожежної безпеки, розпочалися після трагедії в Одесі. У вересні минулого року, під час пожежі у дитячому таборі "Вікторія" загинуло троє дитей. Досудове розслідування цієї справи триває.

Теги: Новини України ДСНС Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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