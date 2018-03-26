Чи безпечні торгові центри в Україні

Люди у Кемерово стали жертвами чужої халатності. Проте правила пожежної безпеки у таких комплексах порушують часто.

У торгових центрах правила пожежної безпеки порушують систематично, за словами інспектора Богдана Богданця. Фахівці приміщення перевіряють. Однак, прийти з ревізією мають право лише раз у два роки, обов'язково попередивши про візит. І навіть після цього у всі приміщення їх можуть не впустити.

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"На жаль, з введенням нових критеріїв перевірок, за якими оцінюється ступінь ризику за проведенням господарської діяльності багато ТРЦ у ятках знаходить багато людей не підпадають під високий ступінь ризику. Наразі ми маємо право здійснювати планові перевірки лише з високим ступенем ризику. А решту за скаргою громадян, за погодженням з державною регуляторною службою", – зазначив інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Богдан Богданець.

Журналісти намагались отримати офіційні коментарі від керівництва торгових центрів столиці, проте ніхто не погодився.

Зазначу, пожежі в українських торгових центрах трапляються часто. На початку року спалахнув столичний ТРЦ, а сьогодні зранку такий комплекс загорівся у Харкові.

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