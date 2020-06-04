В Украине прогнозируют уровень безработицы – 9,4% по итогам 2020 года. При этом МВФ дает еще более пессимистичный прогноз – 10%. Ситуация улучшится в 2021, но совсем немного, безработица может упасть до 9,1%.

Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями, говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития, сообщает в аналитическом материале 24 канал.

При этом, несмотря на такое положение вещей и снижение заработных плат, протестов в Украине по этим причинам не будет.

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"Сомнительно, что общая безработица без других факторов станет причиной протестов по всей Украине. В Украине все массовые протесты, в частности, майданы, основаны на факторе несправедливости, нарушении прав конкретной группы населения или конкретного гражданина", – рассказал в материале социолог Любомир Мысов.

С этим соглашается и Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы Центра Разумкова. "Как показывает опыт Украины, масштабные протесты под экономическими лозунгами не происходят. Общенациональные акции протеста проходят под политическими лозунгами. Когда уровень доверия к власти падает. Когда власть явно препятствует реализации общественных надежд", – рассказывает социолог.

Вместе с тем, в материале говорится, что протестовать из-за безработицы украинцы могут. Это случиться при условии, что длительная безработица совпадет с другими проблемами.

В частности осенью, которая традиционна для украинских протесов, ухудшится экономическая ситуация, если власть не будет делать правильных действий, – считает Любомир Мысов.

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы. Это общемировой тренд. Почувствовала это и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников.