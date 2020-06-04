В Україні прогнозують рівень безробіття – 9,4% за підсумками 2020 року. При цьому МВФ дає ще більш песимістичний прогноз – 10%. Ситуація покращиться в 2021, але зовсім трохи, безробіття може впасти до 9,1%.

Безробіття буде тривалою в зв'язку зі значним падінням економіки і суттєвими структурними змінами, йдеться в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку, повідомляє в аналітичному матеріалі 24 канал.

При цьому, незважаючи на такий стан речей і зниження заробітку, протестів в Україні з цих причин не буде.

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"Сумнівно, що загальне безробіття без інших факторів стане причиною протестів по всій Україні. В Україні все масові протести, зокрема, майдани, засновані на факторі несправедливості, порушення прав конкретної групи населення або конкретного громадянина", – розповів в матеріалі соціолог Любомир Мисів.

З цим погоджується і Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. "Як показує досвід України, масштабні протести під економічними гаслами не відбуваються. Загальнонаціональні акції протесту проходять під політичними гаслами. Коли рівень довіри до влади падає. Коли влада явно перешкоджає реалізації громадських надій", – розповідає соціолог.

Разом з тим, в матеріалі йдеться, що протестувати через безробіття українці можуть. Це трапитися за умови, що тривале безробіття співпаде з іншими проблемами.

Восени, коли традиційно проходять українські протести, погіршиться економічна ситуація, якщо влада не буде робити правильних дій, – вважає Любомир Мисів.

Україна – не єдина держава, яка зіткнулося з ростом безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників.