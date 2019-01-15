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      Безразлично на всех: украинские военные назвали дерзкую схему боевиков РФ на Донбассе

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      Возле Марьинки боевики без разбора стреляют, как по позициям военных, так и по жилым кварталам. За сутки они дважды открыли огонь по нашим бойцах, одного ранили. А на перемирие и любые договоренности им безразлично.

      Военные рассказали, как шли на пост и средь бела дня по ним огонь открыл вражеский снайпер. К счастью, украинские бойцы не пострадали. Пуля пошла дальше, где дома мирных жителей.

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      Пророссийским боевикам безразлично на всех жителей Донбасса. Там, возле Марьинки, они избрали тактику, которую еще в 2014 году озвучил президент России Владимир Путин: прячутся за спинами женщин и детей. Оккупанты обустроили огневые точки возле домов гражданских.

      марїнка/

      Разрушенный дом в Марьинке

      Марьинка – это выступ. Он вгрызается с одной стороны в оккупированный Донецк, с другой – в поселок Александровка. Четкой границы между населенными пунктами здесь нет. Всюду дома, некоторые разбиты и брошены, а в других – еще живут люди. Российские наемники этим пользуются и подходят почти вплотную к позициям ВСУ.

      будинок марїнка

      Ситуация на Донбассе

      Подходят близко – до 50-80 метров. Где-то на таком расстоянии и провоцируют, открывают огонь из автоматов, снайперской винтовки,
      – сказал военнослужащий ВСУ Антон.

      В случае опасности жизни – украинские защитники открывают ответный огонь, не подвергая опасности гражданское население. Марьинка – это яркий пример того, что приносит "русский мир" на Донбасс: разрушение и смерть. Украинские воины предпочли бы, что эти дома были целые и в Марьинку вернулся мир, но пока оккупант здесь – они не отступят.

      Мы хорошо понимаем, что если мы уйдем отсюда, то война возможно перейдет дальше – к нашим домам, поэтому мы будем здесь стоять и защищать столько, сколько потребуется,
      – подчеркнул военный "Борисович".

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости России Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Оружие Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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