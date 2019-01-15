Байдуже на всіх: українські військові назвали зухвалу схему бойовиків РФ на Донбасі

Біля Мар'їнки бойовики без розбору стріляють, як по позиціях військових, так і по житлових кварталах. За добу вони двічі відкрили вогонь по наших бійцях, одного поранили. А на перемир'я і будь-які домовленості їм байдуже.

Військові розповіли, як йшли на пост і серед білого дня по них вогонь відкрив ворожий снайпер. На щастя, українські бійці не постраждали. Куля пішла далі, де будинки мирних мешканців.

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Проросійським бойовикам байдуже на всіх мешканців Донбасу. Там, біля Мар'їнки, вони обрали тактику, яку ще у 2014 році озвучив президент Росії Володимир Путін: ховаються за спинами жінок та дітей. Окупанти облаштували вогневі точки біля будинків цивільних.

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Зруйнований будинок у Мар'їнці

Мар'їнка – це виступ. Він вгризається з одного боку в окупований Донецьк, з іншого – в селище Олександрівка. Чіткої межі між населеними пунктами тут нема. Усюди будинки, деякі розбиті та покинуті, а в інших – ще живуть люди. Російські найманці цим користуються та підходять майже впритул до позицій ЗСУ.



Ситуація на Донбасі

Підходять близько – до 50-80 метрів. Десь на такій відстані і провокують, відкривають вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Антон.

В разі небезпеки життю – українські оборонці відкривають вогонь у відповідь, не наражаючи на небезпеку цивільне населення. Мар'їнка – це яскравий приклад того, що приносить "русский мир" на Донбас: руйнацію та смерть. Українські воїни воліли б, що ці будинки були цілі та у Мар'їнку повернувся мир, але поки окупант тут – вони не відступлять.

Ми добре розуміємо, що якщо ми підемо звідси, то війна можливо перейде далі – до наших будинків, тому ми будемо тут стояти й захищати стільки, скільки буде потрібно,

– наголосив військовий "Борисович".