На своей странице в фейсбуке она опубликовала открытое письмо к Зеленскому, информирует 24 Канал.
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Открытое письмо к Президенту Украины относительно ситуации в Агентстве оборонных закупок
Уважаемый господин Президент!
Обращаюсь к Вам с призывом вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ), и способствовать ее урегулированию исключительно правовым способом.
Работа АОЗ должна быть восстановлена в ближайшее время, ведь дальнейшее промедление ставит под угрозу критически важные поставки для Вооруженных Сил Украины, разрушает доверие доноров и партнеров.
Конфликт, разгоревшийся вокруг Агентства, не приносит Украине никакой пользы. Я не была его инициатором, и он не делает чести ни одной из сторон, ведь в результате страдает обеспечение армии, безопасность страны и жизни тысяч украинцев. Именно поэтому я последовательно выступала за деэскалацию и возвращение ситуации в правовое поле, снижала "градус" публичного пренебрежения со стороны некоторых должностных лиц Министерства обороны, чтобы спасти доверие к нашей стране на международном уровне.
Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины.
Единственный правильный путь выхода из этого кризиса – защитить Агентство оборонных закупок исключительно правовым способом.
Почему это важно?
Кто-то может спросить: почему вообще речь идет о процедурах и институтах, если на кону – поставки боеприпасов, дронов и техники, в которых так нуждаются Вооруженные Силы Украины?
На самом деле эти вещи непосредственно связаны.
После назначения временного исполняющего обязанности руководителя сомнительным юридическим способом, который к тому же совмещает эту должность с другой работой, фактически была заблокирована работа Агентства:
- Целую неделю не подписывались платежные документы согласно контрактам, заключенными Агентством на внешнем и внутреннем рынке;
- Не заключались готовые и согласованные всеми участниками рынка контракты, расторгнут ряд важных действующих сделок;
- Сотни важных документов просто умышленно поставили в режим "stand-by": в частности регулярная отчетность, которую Агентство направляет Минобороны, Генеральному штабу и другим органам для оперативного информирования и планирования.
Обеспечение потребностей ВСУ требует другого темпа работы. Невозможно эффективно управлять Агентством, работая несколько часов в день по совместительству.
Я не держусь за должность, но попытки уволить меня из-за нарушения процедур закона и вопреки международным обязательствам, разрушают институцию и ее способность работать быстро и эффективно для обеспечения ВСУ.
Что важно сделать немедленно?
Я призываю Президента Украины вмешаться в ситуацию и:
- Остановить разрушение Агентства оборонных закупок.
- Гарантировать решение конфликта исключительно правовым способом.
- Обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, без давления, блокировок и атак.
Я искренне благодарна за поддержку, которую в эти дни получила команда Агентства оборонных закупок.
Отдельно, низкий поклон международным партнерам, которые верят в Украину и украинцев, и настроены устойчиво поддерживать в противодействии российской агрессии.
В течение 2024 года команды Министерства обороны Украины, Минстратегпрома и Агентства оборонных закупок сделали колоссальную работу над построением "датской модели". И развитие АОЗ в соответствии со стандартами закупочных агентств НАТО позволило сформировать доверие международных партнеров, которые финансируют производство украинского оружия.
И развитие АОЗ в течение последнего года в соответствии со стандартами закупочных агентств НАТО позволило сформировать доверие международных партнеров, которые финансируют производство украинского оружия. Такое доверие мы выстраивали и с нашими шведскими партнерами, которые вчера объявили о выделении $178 млн долларов на закупки украинского вооружения через АОЗ.
Очень важно это доверие сохранить. У нас не должно быть никаких врагов, кроме России.
С уважением,
Марина Безрукова,
руководитель Агентства Оборонных Закупок