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Відкритий лист до Президента України щодо ситуації в Агенції оборонних закупівель

Шановний пане Президенте!

Звертаюся до Вас із закликом втрутитися у ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ), і сприяти її врегулюванню виключно в правовий спосіб.

Робота АОЗ має бути відновлена найближчим часом, адже подальше зволікання ставить під загрозу критично важливі постачання для Збройних Сил України, руйнує довіру донорів та партнерів.

Конфлікт, що розгорівся навколо Агенції, не приносить Україні жодної користі. Я не була його ініціатором, і він не робить честі жодній зі сторін, адже в результаті страждає забезпечення армії, безпека країни та життя тисяч українців. Саме тому я послідовно виступала за деескалацію і повернення ситуації в правове поле, знижувала "градус" публічної зневаги зі сторони деяких посадовців Міністерства оборони, аби врятувати довіру до нашої країни на міжнародному рівні.

Суть проблеми полягає не просто у спробі звільнити мене, а у фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов'язань України.

Єдиний правильний шлях виходу з цієї кризи – захистити Агенцію оборонних закупівель виключно у правовий спосіб.

Чому це важливо?

Хтось може спитати: чому взагалі мова йде про процедури та інституції, якщо на кону – постачання боєприпасів, дронів та техніки, яких так потребують Збройні Сили України?

Насправді ці речі безпосередньо пов'язані.

Після призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника у сумнівний юридичний спосіб, який до того ж поєднує цю посаду з іншою роботою, фактично було заблоковано роботу Агенції:

Цілий тиждень не підписувалися платіжні документи згідно з контрактами, укладеними Агенцією на зовнішньому та внутрішньому ринку;

Не укладалися готові та погоджені всіма учасниками ринку контракти, розірвано ряд важливих чинних правочинів;

Сотні важливих документів просто умисно поставили в режим "stand-by": зокрема регулярна звітність, яку Агенція надсилає Міноборони, Генеральному штабу та іншим органам для оперативного інформування і планування.

Забезпечення потреб ЗСУ потребує іншого темпу роботи. Неможливо ефективно керувати Агенцією, працюючи кілька годин на день за сумісництвом.

Я не тримаюся за посаду, але спроби звільнити мене через порушення процедур закону та всупереч міжнародних зобов'язань, руйнують інституцію та її спроможність працювати швидко та ефективно задля забезпечення ЗСУ.

Що важливо зробити негайно?

Я закликаю Президента України втрутитися у ситуацію і:

Зупинити руйнування Агенції оборонних закупівель. Гарантувати розв'язання конфлікту виключно у правовий спосіб. Забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ, без тиску, блокувань та атак.

Я щиро вдячна за підтримку, яку в ці дні отримала команда Агенції оборонних закупівель.

Окремо, низький уклін міжнародним партнерам, які вірять в Україну та українців, і налаштовані стійко підтримувати у протидії російській агресії.

Упродовж 2024 року команди Міністерства оборони України, Мінстратегпрому та Агенції оборонних закупівель зробили колосальну роботу над побудовою "данської моделі". І розвиток АОЗ відповідно до стандартів закупівельних агенцій НАТО дозволив сформувати довіру міжнародних партнерів, які фінансують виробництво української зброї.

І розвиток АОЗ протягом останнього року відповідно до стандартів закупівельних агенцій НАТО дозволив сформувати довіру міжнародних партнерів, які фінансують виробництво української зброї. Таку довіру ми вибудовували й з нашими шведськими партнерами, котрі вчора оголосили про виділення $178 млн доларів на закупівлі українського озброєння через АОЗ.

Дуже важливо цю довіру зберегти. У нас не має бути жодних ворогів, окрім Росії.

З повагою,

Марина Безрукова,

керівник Агенції Оборонних Закупівель