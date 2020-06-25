Непогода уже несколько дней не покидает западные области Украины. Вода разрушила сотни дорог и домов. Однако некоторые люди не хотят мириться со стихией и пытаются ей противостоять.

На Буковине водитель микроавтобуса отчаянно попытался проехать по дороге, которую сильно затопило. Видео появилось в соцсетях, сообщает 24 канал. Обратите внимание Синоптики прогнозируют подъем воды в реках: где ждать непогоду Знакомые сразу убеждали не выезжать на дорогу, но водитель решил иначе. Как следствие – микроавтобус утонул, а друзья водителя отправились его спасать. На Буковине водитель попытался проехать по затопленной дороге: на видео присутствует нецензурная лексика Что случилось после попытки проехать по дороге: видео Непогода в западных областях: что известно На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода.

Из-за этого пострадали многие люди, дороги и местная инфраструктура.

В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Десятки сел и городов Прикарпатья и Буковины остались без света и газа.

Самая плохая ситуация на Ивано-Франковщине.

Сейчас Кабмин принимает комплекс мер для преодоления последствий непогоды.

По словам Дениса Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008-го. Тогда непогода нанесла ущерб на 3–4 миллиарда в украинской валюте.

В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.