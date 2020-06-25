Безумная идея: на Буковине водитель попытался проехать по затопленной дороге – видео
Непогода уже несколько дней не покидает западные области Украины. Вода разрушила сотни дорог и домов. Однако некоторые люди не хотят мириться со стихией и пытаются ей противостоять.
На Буковине водитель микроавтобуса отчаянно попытался проехать по дороге, которую сильно затопило. Видео появилось в соцсетях, сообщает 24 канал.
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Знакомые сразу убеждали не выезжать на дорогу, но водитель решил иначе.
Как следствие – микроавтобус утонул, а друзья водителя отправились его спасать.
На Буковине водитель попытался проехать по затопленной дороге: на видео присутствует нецензурная лексика
Что случилось после попытки проехать по дороге: видео
Непогода в западных областях: что известно
- На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода.
- Из-за этого пострадали многие люди, дороги и местная инфраструктура.
- В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Десятки сел и городов Прикарпатья и Буковины остались без света и газа.
- Самая плохая ситуация на Ивано-Франковщине.
- Сейчас Кабмин принимает комплекс мер для преодоления последствий непогоды.
- По словам Дениса Шмыгаля, паводки 2020 года превзойдут масштабы 2008-го. Тогда непогода нанесла ущерб на 3–4 миллиарда в украинской валюте.
- В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.