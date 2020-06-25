Божевільна ідея: на Буковині водій спробував проїхати по затопленій дорозі – відео
Негода уже декілька днів не покидає західні області України. Вода зруйнувала сотні доріг та будинків. Однак деякі люди не хочуть миритися з стихією і намагаються їй протистояти.
На Буковині водій мікроавтобуса відчайдушно спробував проїхати дорогою, яку сильно затопило. Відео з’явилося у соцмережах, повідомляє 24 канал.
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Знайомі одразу переконували не виїжджати на дорогу, але водій вирішив інакше.
Як наслідок – мікроавтобус потонув, а друзі водія вирушили його рятувати.
На Буковині водій спробував проїхати по затопленій дорозі: на відео присутня нецензурна лексика
Що сталося після спроби проїхати дорогу: відео
Негода у західних областях: що відомо
- На Заході України вже декілька днів вирує негода.
- Через це постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура.
- Унаслідок негоди загинули щонайменше троє людей. Десятки сіл та міст Прикарпаття та Буковини залишилися без світла та газу.
- Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.
- Наразі Кабмін ухвалює комплекс заходів для подолання наслідків негоди.
- За словами Дениса Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008-го. Тоді негода завдала збитків на 3 – 4 мільярди гривень.
- Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.