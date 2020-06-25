Негода уже декілька днів не покидає західні області України. Вода зруйнувала сотні доріг та будинків. Однак деякі люди не хочуть миритися з стихією і намагаються їй протистояти.

На Буковині водій мікроавтобуса відчайдушно спробував проїхати дорогою, яку сильно затопило. Відео з’явилося у соцмережах, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу Синоптики прогнозують підняття води у річках: де чекати негоди Знайомі одразу переконували не виїжджати на дорогу, але водій вирішив інакше. Як наслідок – мікроавтобус потонув, а друзі водія вирушили його рятувати. На Буковині водій спробував проїхати по затопленій дорозі: на відео присутня нецензурна лексика Що сталося після спроби проїхати дорогу: відео Негода у західних областях: що відомо На Заході України вже декілька днів вирує негода.

Через це постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура.

Унаслідок негоди загинули щонайменше троє людей. Десятки сіл та міст Прикарпаття та Буковини залишилися без світла та газу.

Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.

Наразі Кабмін ухвалює комплекс заходів для подолання наслідків негоди.

За словами Дениса Шмигаля, паводки 2020 року перевершать масштаби 2008-го. Тоді негода завдала збитків на 3 – 4 мільярди гривень.

Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.