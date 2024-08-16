В МИД опровергли сообщения российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС. Враг нафантазировал не только относительно атаки на ЗАЭС, но на Курскую АЭС в Курчатове.

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Что говорят в МИД относительно "атаки Украины на две АЭС"

Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь,

– написал спикер МИД Георгий Тихий.

Он подчеркнул: Украина всегда была и остается преданным членом ДНЯО. Киев не имеет никаких "грязных бомб" и не планирует их приобретать.

"Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", – отметил спикер МИД.

Справка. Грязная бомба – это гипотетическое радиологическое оружие, с помощью которого радиоактивный материал рассеивается взрывом обычной взрывчатки. Бомбу могут использовать для радиоактивного загрязнения территории вокруг зоны взрыва, в первую очередь, для создания территории запрещенного доступа для гражданского населения.

Россияне в деталях расписали "украинские удары по АЭС"

Утверждают, якобы для удара Украина подготовила какие-то специальные боеголовки и "уже завезла их". Местом хранения чудо-оружия почему-то назвали Желтые Воды Днепропетровской области.

Атака якобы должна быть направлена на Запорожскую и Курскую АЭС, которые расположены в Энергодаре и Курчатове соответственно. Вражеские ресурсы пишут об "ударе по местам хранения отработанного топлива АЭС", а боеголовки будут содержать радиоактивное вещество.

Конечно, операцию курируют "западные спецслужбы, преимущественно Великобритания", а в Сумах и Запорожье "много иностранных журналистов".

Источником россияне указывают так называемое "Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области". Этот канал специализируется на продуцировании мифов о вымышленных преступлениях украинских военных. В заметке пропагандистов сказано, якобы информацию о подготовке к атаке по двум АЭС сообщили украинские военнопленные.

Россия активно пугала Запад тем, что Киев может использовать "грязную бомбу", еще в 2022 году. Между тем сама вошла на ЧАЭС и в зону отчуждения и захватила ЗАЭС в Энергодаре.