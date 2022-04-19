Скандальный беглец Илья Кива продолжает вдохновенно работать на российскую пропаганду. Его абсурдные фантазии прекрасно подходят местной аудитории.
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Медведчук и Ми-6
По версии Кивы, задержание Виктора Медведчука было срежиссировано британскими разведчиками из Ми-6. Это безумное заявление он сделал в эфире государственного российского телеканала RT.
Комментировать вымысел о похищении Медведчука с участием Ми-6 – жаль времени. Только напомню, что Кива избежал наказания за коррупцию в Украине, прикрывшись справкой от психиатра,
– заявил Сергей Лещенко.
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