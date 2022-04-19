Скандальний утікач Ілля Кива продовжує натхненно працювати на російську пропаганду. Його абсурдні фантазії чудово пасують місцевій аудиторії.

Читайте також Арестович назвав три завдання, які ворог поставив перед собою у новому наступі на Донбасі

Медведчук та Мі-6

За версією Киви, затримання Віктора Медведчука було зрежисоване британськими розвідниками з Мі-6. Цю божевільну заяву він зробив в ефірі державного російського телеканалу RT.

Коментувати вигадку про викрадення Медведчука за участі Мі-6 – шкода часу. Лише нагадаю, що Кива уникнув покарання за корупцію в Україні, прикрившись довідкою від психіатра,

– заявив Сергій Лещенко.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка про російські фейки