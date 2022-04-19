Скандальний утікач Ілля Кива продовжує натхненно працювати на російську пропаганду. Його абсурдні фантазії чудово пасують місцевій аудиторії.
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Медведчук та Мі-6
За версією Киви, затримання Віктора Медведчука було зрежисоване британськими розвідниками з Мі-6. Цю божевільну заяву він зробив в ефірі державного російського телеканалу RT.
Коментувати вигадку про викрадення Медведчука за участі Мі-6 – шкода часу. Лише нагадаю, що Кива уникнув покарання за корупцію в Україні, прикрившись довідкою від психіатра,
– заявив Сергій Лещенко.
Дивіться брифінг Сергія Лещенка про російські фейки