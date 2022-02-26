Філософия Путина

Он не верит в способность Запада консолидироваться, он не верит в то, что Америка сегодня сможет, как раньше, во времена Холодной войны, возглавить Свободный мир в противостоянии диктаторам.

Наконец-то Российская агрессия: Запад начал постепенно просыпаться

И он вообще не верит в то, что люди могут что-то решать. Поэтому его атака, новый виток агрессии против Украины – это реализация плана, в котором Украине не было места. Путин никогда не скрывал того, что Украина не является с его точки зрения полноценным государством и фактически эта территория, часть из которой должна отойти к нему.

Путин верит в то, что мир должен управляться по-другому: никаких международных договоров, а правит сила. Он считает, что сила и деньги, которые у него есть дают ему возможность проводить любую политику и совершать любые преступления. Это то, что мы видим сейчас. И как нам известно из истории, любое промедление в реагировании на угрозу, исходящую от диктаторов обходится очень дорого всему человечеству.

Что делать Западу

Мы подошли к моменту, когда любое промедление, позволяющее путинской военной машине действовать безнаказанно и дальше, обойдется дорого уже всем, а не только украинцам.

По существу сейчас решается вопрос мира во всем мире.

На Западе это понимают и поэтому мы можем надеяться, что действия, которые он предпримет в ближайшие дни будут решительными и цена агрессии для путинского режима станет неприемлемой.

Такие действия должны в себя включать:

Отзыв послов всех стран, которые осуждают агрессию. Изоляция должна быть продемонстрирована.

Полное отключение России от всех финансовых, рынков, включая SWIFT и любые кредитные институты. Надо банкротить режим.

Полный и безусловный запрет на действия всех российских пропагандистских средств, работающих по всему миру 4) немедленное требование всем представителям стран Свободного мира, которые до сих пор работают с Путиным, покинуть путинские организации, в которых они состоят под угрозой уголовного преследования. Те, кто сегодня остаются в структурах "Газпрома" или "Роснефти", должны быть объявлены пособниками военных преступников.

Действия России в Украине должны квалифицироваться как военные преступления.

Полное исключение путинского официоза из всех международных структур, включая Интерпол.

Немедленный арест всех активов, а мы говорим о сотнях миллиардов долларов, разбросанных по всему миру. Эти деньги должны быть заморожены

Я даже считаю, что они могут быть конфискованы. На Западе достаточно законов об отмывании денег. Эти люди, эти структуры поддерживали Путина и создавали его военную машину. Заморозка как минимум, конфискация в идеальном варианте. Высылка немедленно всех россиян, имеющих золотые визы, а в первую очередь родственников тех, кто виновен в военных преступлениях. Пусть отдыхают у себя в Краснодаре или Сочи.

Немедленная реализация планов по полному исключению России из рынка энергоресурсов. Это Западу обойдется очень дорого, но эту цену придется заплатить за годы потакания путинскому режиму. Сейчас необходимо принять все меры, которые могли бы обеспечить Европу энергоносителями в условиях введения нефтяного и газового эмбарго в отношении России.

Остановить взбесившегося диктатора с ядерной бомбой можно только решительными мерами сейчас. Потому что любое промедление приведет к тому, что эти же проблемы придется решать тогда, когда путинская агрессия перекинется на страны НАТО.

Почему Россию до сих пор не отключили от SWIFT – смотрите видео: