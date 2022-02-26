Філософія Путіна

Він не вірить у здатність Заходу консолідуватись, він не вірить у те, що Америка сьогодні зможе, як раніше, за часів Холодної війни, очолити Вільний світ у протистоянні диктаторам.

Нарешті Російська агресія: Захід почав поступово прокидатися

І він взагалі не вірить у те, що люди можуть щось вирішувати. Тому його атака, новий виток агресії проти України – це реалізація плану, в якому Україні не було місця. Путін ніколи не приховував того, що Україна не є, на його думку, повноцінною державою і фактично ця територія, частина з якої має відійти до нього.

Путін вірить у те, що світ має керуватися по-іншому: жодних міжнародних договорів, а керує силою. Він вважає, що сила та гроші, які в нього є, дають йому можливість проводити будь-яку політику та вчиняти будь-які злочини.

Це те, що ми бачимо зараз.І як нам відомо з історії, будь-яке зволікання у реагуванні на загрозу, що виходить від диктаторів, обходиться дуже дорого всьому людству.

Під загрозою весь світ

Ми підійшли до моменту, коли будь-яке зволікання, яке дозволяє путінській військовій машині діяти безкарно й надалі, обійдеться дорого вже всім, а не лише українцям.

Фактично зараз вирішується питання миру у всьому світі.

На Заході це розуміють і тому ми можемо сподіватися, що дії, які він здійснить найближчими днями, будуть рішучими і ціна агресії для путінського режиму стане неприйнятною.

Такі дії повинні включати:

Відкликання послів усіх країн, які засуджують агресію. Ізоляція має бути продемонстрована.

Повне відключення Росії від усіх фінансових, ринків, включаючи SWIFT та будь-які кредитні інститути. Треба банкрутувати режим.

Повна і безумовна заборона на дії всіх російських пропагандистських засобів, що працюють у всьому світі.

Негайна вимога всім представникам країн Вільного світу, які досі працюють з Путіним, покинути путінські організації, в яких вони перебувають під загрозою кримінального переслідування. Ті, хто сьогодні залишаються у структурах "Газпрому" чи "Роснафти", мають бути оголошені посібниками військових злочинців.

Дії Росії в Україні мають кваліфікуватися як військові злочини.

Повне виключення путінського офіціозу з усіх міжнародних структур, включаючи Інтерпол. 6) Негайний арешт усіх активів, а ми говоримо про сотні мільярдів доларів, розкиданих по всьому світу. Ці гроші мають бути заморожені.

Я навіть вважаю, що вони можуть бути конфісковані. На Заході достатньо законів щодо відмивання грошей. Ці люди, ці структури підтримували Путіна та створювали його військову машину. Заморожування, як мінімум, конфіскація в ідеальному варіанті. Висилання негайно всіх росіян, які мають золоті візи, а насамперед родичів тих, хто винний у військових злочинах. Нехай відпочивають у себе в Краснодарі чи Сочі.

Негайна реалізація планів з повного виключення Росії із ринку енергоресурсів. Це Заходу коштуватиме дуже дорого, але цю ціну доведеться заплатити за роки потурання путінському режиму. Наразі необхідно вжити всіх заходів, які могли б забезпечити Європу енергоносіями в умовах запровадження нафтового та газового ембарго щодо Росії.

Зупинити диктатора, що збожеволів, з ядерною бомбою можна тільки рішучими заходами зараз. Тому що будь-яке зволікання призведе до того, що ці проблеми доведеться вирішувати тоді, коли путінська агресія перекинеться на країни НАТО.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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