С начала 2021 года львовские патрульные с помощью прибора TruCam зафиксировали более 11,33 тысячи нарушений скоростного режима. Полицейские вынесли 365 постановлений на водителей, которые превысили скорость более чем на 50 километров в час.

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Водитель ехал со скоростью 162 километра в час

  • Утром 13 июля 25-летний львовянин, водитель автомобиля Audi, мчался со скоростью 162 километра в час.
  • Инцидент произошел на улице Стрыйской.
  • Патрульные выписали на него постановление за "превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час".
  • Теперь мужчина должен выплатить 1 700 гривен штрафа.

Смотрите видео, как водитель разогнался до 162 километров в час: