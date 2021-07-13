С начала 2021 года львовские патрульные с помощью прибора TruCam зафиксировали более 11,33 тысячи нарушений скоростного режима. Полицейские вынесли 365 постановлений на водителей, которые превысили скорость более чем на 50 километров в час.

Читайте также Во Львове троллейбус сбил пенсионера: фото и видео

Водитель ехал со скоростью 162 километра в час

Утром 13 июля 25-летний львовянин, водитель автомобиля Audi, мчался со скоростью 162 километра в час.

Инцидент произошел на улице Стрыйской.

Патрульные выписали на него постановление за "превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час".

Теперь мужчина должен выплатить 1 700 гривен штрафа.

Заметьте! За полгода на Львовщине зарегистрировали 1 578 ДТП из-за превышения скорости водителями. В результате 349 аварий пострадали 470 человек, а 44 – погибли.

Смотрите видео, как водитель разогнался до 162 километров в час: