Від початку 2021 року львівські патрульні за допомогою приладу TruCam зафіксували понад 11,33 тисячі порушень швидкісного режиму. Поліцейські винесли 365 постанов на водіїв, які перевищили швидкість більш як на 50 кілометрів за годину.

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Водій їхав зі швидкістю 162 кілометри за годину

Зранку 13 липня 25-річний львів'янин, водій автівки Audi, мчав зі швидкістю 162 кілометри за годину.

Інцидент трапився на вулиці Стрийській.

Патрульні виписали на нього постанову за "перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину".

Тепер чоловік повинен виплатити 1700 гривень штрафу.

Зауважте! За пів року на Львівщині зареєстрували 1578 ДТП через перевищення швидкості водіями. Внаслідок 349 аварій постраждали 470 людей, а 44 – загинули.

Дивіться відео, як водій розігнався до 162 кілометрів за годину: