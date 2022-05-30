О ситуации в Донецкой области рассказал председатель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона. Вдоль линии фронта все сложно, обстрелы не прекращаются, сообщает 24 канал.

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Наиболее горячо в Авдеевке, Торецке. В Лиманском направлении враг продолжает активные обстрелы и активные боевые действия. Бахмутская община и город Соледар терпят постоянные вражеские обстрелы,

– сказал Кириленко.

По его словам, враг не прекращает своих попыток снова и снова сменить линию фронта и свои позиции в бой наступления. Но за прошедшие сутки и сейчас ему это не удается. Российские кафиры остаются на своих позициях, которые им раньше удалось занять.

Захватчики хотят сдвинуть линию фронта

Кириленко рассказал, что россияне пытаются сдвинуть линию фронта. Одно из основных направлений является Авдеевское.

"Фактически в городе, как сообщал руководитель местной военной администрации, наверное, не осталось ни одного здания, в которое бы не было попаданий. Степени повреждения разные, но фактически каждое здание является поврежденным. Это Донецкое направление и завладение Авдеевкой дает возможность врагу продвигаться в дальнейшем. сторону Константиновки", – сказал Кириленко.

Глава ОВА заверил, что украинская сторона понимает планы врага. ВСУ выполняют свои соответствующие боевые задания, затем Генштаб отчитается о достижениях.

При этом Лиманское направление – это прямой выход в Славянск и Краматорск. Это едва ли не самая главная цель россиян, чтобы захватить два ключевых города и в дальнейшем уже устанавливать контроль над всей областью.

Как отметил Кириленко, они много раз переносили эти планы, но ВСУ так же четко понимают, что нужно делать, несмотря на то, что ситуация сверхсложная.

Ситуация на Донбассе

В регионе сейчас продолжаются самые ожесточенные бои. Враг продолжает активное наступление на Донецком направлении, обстреливая наших военных из разного оружия. Вооружение тяжелое, россияне хотят выйти на границы Луганщины и Донетчины, чтобы объявить это "победой".

Они атакуют и другие регионы. В частности, от обстрелов страдает Харьковщина. В ночь на 30 мая во вражеский огонь попали Циркуны. Было известно о раненых. На Харьковщине также ведутся бои, чтобы оттеснить врага к границе.

Очень тяжело на Луганщине сейчас. Глава ОВА Сергей Гайдай считает, что достаточное количество вооружения будет в Украине в конце июня. С этого момента можно будет говорить о контрнаступлении и возвращении территорий. Однако некоторое иностранное оружие уже сейчас воюет в Луганской области. С русскими оккупантами она, по словам Гайдая, справляется хорошо.

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