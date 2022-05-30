Про ситуацію на Донеччині розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. Вздовж лінії фронту все складно, обстріли не припиняються, повідомляє 24 канал.

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Найбільш гаряче в Авдіївці, Торецьку. На Лиманському напрямку ворог продовжує активні обстріли та активні бойові дії. Бахмутська громада та місто Соледар терплять постійні ворожі обстріли,

– сказав Кириленко.

За його словами, ворог не припиняє своїх спроб знову і знову змінити лінію фронту та свої позиції в бій наступу. Але за минулу добу і зараз йому це не вдається. Російські окупанти лишаються на своїх позиціях, які їм раніше вдалось зайняти.

Загарбники хочуть посунути лінію фронту

Кириленко розповів, що росіяни намагаються посунути лінію фронту. Один з основних напрямків є Авдіївський.

"Фактично в місті, як повідомляв керівник місцевої військової адміністрації, напевно, не лишилося жодної будівлі, в яку б не було влучань. Ступені пошкодження різні, але фактично кожна будівля є пошкодженою. Це Донецький напрямок і заволодіння Авдіївкою дає можливість ворогу просуватися в подальшому в бік Костянтинівки", – сказав Кириленко.

Очільник ОВА запевнив, що українська сторона розуміє плани ворога. ЗСУ виконують свої відповідні бойові завдання, потім Генштаб відзвітує про досягнення.

При цьому Лиманський напрямок – це прямий вихід до Слов'янська та Краматорська. Це є чи не найголовнішою метою росіян, щоб захопити два ключових міста і в подальшому вже встановлювати контроль над всією областю.

Як зазначив Кириленко, вони багато разів переносили ці плани, але ЗСУ так само чітко розуміють, що треба робити, попри те, що ситуація є надскладною.

Ситуація на Донбасі

У регіоні зараз тривають найзапекліші бої. Ворог продовжує активний наступ на Донецькому напрямку, обстрілюючи наших військових з різноманітної зброї. Озброєння є важким, росіяни хочуть вийти на кордони Луганщини та Донеччини, щоб оголосити це "перемогою".

Вони атакують також й інші регіони. Зокрема, від обстрілів страждає Харківщина. У ніч проти 30 травня під ворожий вогонь потрапили Циркуни. Було відомо про поранених. На Харківщині також точаться бої, щоб відтіснити ворога до кордону.

Дуже важко на Луганщині зараз. Очільник ОВА Сергій Гайдай вважає, що достатня кількість озброєння буде в Україні наприкінці червня. З цього моменту можна буде говорити про контрнаступ та повернення територій. Однак деяка іноземна зброя вже зараз воює на Луганщині. З російськими окупантами вона, за словами Гайдая, справляється добре.

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