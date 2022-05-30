Про ситуацію на Донеччині розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону. Вздовж лінії фронту все складно, обстріли не припиняються, повідомляє 24 канал.
До теми На Донбасі ворог за добу зруйнував і пошкодив 67 цивільних об'єктів: загинули 4 людей
Найбільш гаряче в Авдіївці, Торецьку. На Лиманському напрямку ворог продовжує активні обстріли та активні бойові дії. Бахмутська громада та місто Соледар терплять постійні ворожі обстріли,
– сказав Кириленко.
За його словами, ворог не припиняє своїх спроб знову і знову змінити лінію фронту та свої позиції в бій наступу. Але за минулу добу і зараз йому це не вдається. Російські окупанти лишаються на своїх позиціях, які їм раніше вдалось зайняти.
Загарбники хочуть посунути лінію фронту
Кириленко розповів, що росіяни намагаються посунути лінію фронту. Один з основних напрямків є Авдіївський.
"Фактично в місті, як повідомляв керівник місцевої військової адміністрації, напевно, не лишилося жодної будівлі, в яку б не було влучань. Ступені пошкодження різні, але фактично кожна будівля є пошкодженою. Це Донецький напрямок і заволодіння Авдіївкою дає можливість ворогу просуватися в подальшому в бік Костянтинівки", – сказав Кириленко.
Очільник ОВА запевнив, що українська сторона розуміє плани ворога. ЗСУ виконують свої відповідні бойові завдання, потім Генштаб відзвітує про досягнення.
При цьому Лиманський напрямок – це прямий вихід до Слов'янська та Краматорська. Це є чи не найголовнішою метою росіян, щоб захопити два ключових міста і в подальшому вже встановлювати контроль над всією областю.
Як зазначив Кириленко, вони багато разів переносили ці плани, але ЗСУ так само чітко розуміють, що треба робити, попри те, що ситуація є надскладною.
Ситуація на Донбасі
- У регіоні зараз тривають найзапекліші бої. Ворог продовжує активний наступ на Донецькому напрямку, обстрілюючи наших військових з різноманітної зброї. Озброєння є важким, росіяни хочуть вийти на кордони Луганщини та Донеччини, щоб оголосити це "перемогою".
- Вони атакують також й інші регіони. Зокрема, від обстрілів страждає Харківщина. У ніч проти 30 травня під ворожий вогонь потрапили Циркуни. Було відомо про поранених. На Харківщині також точаться бої, щоб відтіснити ворога до кордону.
- Дуже важко на Луганщині зараз. Очільник ОВА Сергій Гайдай вважає, що достатня кількість озброєння буде в Україні наприкінці червня. З цього моменту можна буде говорити про контрнаступ та повернення територій. Однак деяка іноземна зброя вже зараз воює на Луганщині. З російськими окупантами вона, за словами Гайдая, справляється добре.
Росіяни змогли зайти на околиці Сєвєродонецька: дивіться відео