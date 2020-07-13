Украинцам пока не позволяют путешествовать в страны Евросоюза из-за ситуации с коронавирусом. Однако в МИД убеждены, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает.

Безвиз с ЕС в безопасности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что некоторые действия Брюсселя можно критиковать. Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

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Но именно в этом случае, я убежден, что не за что критиковать. Наш безвиз в абсолютной безопасности,

– отметил Кулеба.

По его словам, были неоднократные и публичные, и непубличные комментарии и заверения от Еврокомиссии, что у ЕС нет никаких фундаментальных претензий к безвизу с Украиной. В то же время определенные замечания есть к Грузии.

Кулеба также призвал не воспринимать установленные из-за коронавируса ограничения как угрозу безвиза.

Возможность украинцев путешествовать в страны ЕС

С 1 июля ЕС разрешил въезд гражданам 15 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней. В список могут как добавлять новые страны, так и исключать предыдущие.

В МИД убеждены, что в ближайший перечень Украина снова не попадет.

Основное требование ЕС, чтобы количество больных на 100 тысяч населения в стране было меньше или равно показателю в Европе. Сейчас в Украине 62 больных на 100 тысяч населения, в ЕС – 16.

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