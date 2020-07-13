Безвізовий режим з ЄС у повній безпеці, – Кулеба
Українцям наразі не дозволяють подорожувати в країни Євросоюзу через ситуацію з коронавірусом. Однак у МЗС переконані, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує.
Безвіз з ЄС у безпеці
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі дії Брюсселя можна критикувати. Про це він заявив в інтерв’ю "Сегодня".
Читайте також ЄС перегляне список країн, яким дозволений в’їзд: чи потрапить туди Україна
Але саме в цьому випадку, я переконаний, що нема за що критикувати. Наш безвіз – в абсолютній безпеці,
– зазначив Кулеба.
За його словами, що були неодноразові і публічні, і непублічні коментарі та запевнення з Єврокомісії, що у ЄС немає ніяких фундаментальних претензій до безвізу з Україною. Водночас певні зауваження є до Грузії.
Кулеба також закликав не сприймати встановлені через коронавірус обмеження як загрозу безвізу.
Можливість українців подорожувати в країни ЄС
- З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.
- У МЗС переконані, що у найближчий перелік Україна знову не потрапить.
- Основна вимога ЄС, аби кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.
Радимо ознайомитися Куди можуть полетіти українці у відпустку: список країн