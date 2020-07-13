Українцям наразі не дозволяють подорожувати в країни Євросоюзу через ситуацію з коронавірусом. Однак у МЗС переконані, що безвізовому режиму України з ЄС нічого не загрожує.

Безвіз з ЄС у безпеці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі дії Брюсселя можна критикувати. Про це він заявив в інтерв’ю "Сегодня".

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Але саме в цьому випадку, я переконаний, що нема за що критикувати. Наш безвіз – в абсолютній безпеці,

– зазначив Кулеба.

За його словами, що були неодноразові і публічні, і непублічні коментарі та запевнення з Єврокомісії, що у ЄС немає ніяких фундаментальних претензій до безвізу з Україною. Водночас певні зауваження є до Грузії.

Кулеба також закликав не сприймати встановлені через коронавірус обмеження як загрозу безвізу.

Можливість українців подорожувати в країни ЄС

З 1 липня ЄС дозволив в'їзд громадянам 15 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів. У список можуть як додавати нові країни, так і виключати попередні.

У МЗС переконані, що у найближчий перелік Україна знову не потрапить .

. Основна вимога ЄС, аби кількість хворих на 100 тисяч населення у країні була меншою або рівною показнику в Європі. Наразі в Україні 62 хворих на 100 тисяч населення, в ЄС – 16.

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