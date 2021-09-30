Насправді спекуляції не пусті

Деякі країни Євросоюзу, включаючи, до речі, Німеччину та Францію, хочуть натиснути на балканські країни. Там зовсім в глухому куті погодження спільної заяви саміту Євро Союзу – деякі країни ЄС взагалі не хочуть згадувати Західні Балкани як перспективу членства.

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Це зрозуміло – після виборів у Німеччині та перед виборами у Франції це "особливо не на часі".

Але є дискусії щодо нас, України

Хтось скаржиться на підробку документів, а хтось – більш глобально на проблеми з впровадженням верховенства права. Наразі це не критично, але "боком" може вилізти.

Тому панікувати та хайпувати точно не варто, тільки емоції підсилюємо, а це вже грає на руку Кремлю.

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Потурбуватися варто: говорити з ЄС потрібно на випередження.

Ситуація там може змінитися досить швидко, а сам факт дискусій всередині ЄС стане шаленим подарунком для Росії. Хай обійдуться без подарунків.