Про це йдеться у внутрішньому документі ЄС, який датується 27 вересня. Про нього стало відомо напередодні подорожі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан.

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Занепокоєння ЄС дотриманням безвізу зі сторони низки країн

Документ країни-учасниці ЄС обговорять 13 жовтня. Серед зловживань, які викликали роздратування держав Євросоюзу, є незаконне проживання громадян з безвізових держав, а також необґрунтовані запити про надання притулку.

Відповідно до документа, Німеччина, Франція та Італія останнім часом розчаровані через, на їхню думку, зловживання безвізом. У документі пишуть про зростання "правопорушень, які пов'язані з несанкціонованим проживанням" громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Також там йдеться про зростання протягом останніх 3 місяців на понад 50% клопотань про надання притулку від громадян Грузії у порівнянні з тим же періодом у 2019 році, до пандемії COVID-19.

Механізм призупинення дії безвізу передбачає, що збільшення більш як на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення у результаті може призвести до повторного введення віз.

Деталі зауважень країн ЄС до конкретних держав

Німеччина у документі наголошує, що особливо критичною є ситуація з Молдовою. Якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень 2021 року, то прохання про притулок зросли на 429%.

у документі наголошує, що особливо критичною є ситуація з Молдовою. Якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень 2021 року, то прохання про притулок зросли на 429%. З претензіями щодо Молдови виступила й Італія . Її представники заявили, що мережі торгівлі людьми, які діють через "сусідні країни", зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення країни безвізового режиму "у випадку недостатнього прогресу".

. Її представники заявили, що мережі торгівлі людьми, які діють через "сусідні країни", зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення країни безвізового режиму "у випадку недостатнього прогресу". Франція описала проблеми, пов'язані із громадянами Албанії, Грузії та Сербії.

описала проблеми, пов'язані із громадянами Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія поскаржилася на "тривожне збільшення" клопотань про надання притулку з Молдови протягом 2021 року.

поскаржилася на "тривожне збільшення" клопотань про надання притулку з Молдови протягом 2021 року. Водночас Чехія заявила, що зросли необґрунтовані клопотання про надання притулку від громадян Грузії, Молдови й України.

До слова, Нідерланди є єдиним членом ЄС, який вимагав призупинити безвіз з Албанією у 2019 році. Однак це прохання відхилила Європейська комісія.

Довідка. Візовий режим ЄС для Чорногорії, Сербії та Північної Македонії скасували у грудні 2009 року, для Албанії та Боснії – у 2010 році, для Молдови – у 2014 році, а для Грузії та України – у 2017 році.

Причини припинення безвізового режиму з ЄС

У 2017 році Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

У документі вказали 5 причин, через які можуть призупинити безвіз. Чотири з них стосуються міграції, п'ята причина – відкат у проведенні реформ.

Зверніть увагу! У серпні 2021 року Єврокомісія стверджувала, що загалом Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак тоді наголосили на необхідності робити більше для боротьби з корупцією, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю. Згодом у Єврокомісії додали, що вступ України в ЄС малоймовірний у наступні 3 – 5 років.