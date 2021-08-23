"Слід користуватися можливостями Угоди про асоціацію", – Домбровскіс

Вступ України в ЄС – це політичне питання. Про це Валдіс Домбровскіс заявив у інтерв'ю.

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Рішення мають одноголосно підтримати всі країни-члени. Це стане відкриттям нових перемовин про вступ. У межах цього процесу переговорів з'явиться дорожня карта.

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному. Однак у короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

З урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, на жаль, це малоймовірно (вступ України в ЄС – 24 канал) у найближчі роки,

– заявив віцепрезидент.

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