Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. Безвізу, який отримала Україна, як країна Східного партнерства, нічого не загрожує.
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Мезенцева зауважила, що згідно зі статистикою Єврокомісії, яку вели з січня 2020 року до середини 2021 року, українці почали менше звертатися з проханнями про політичні притулки в Шенгенській зоні.
Також на 21% зменшилася кількість громадян, які незаконно там проживають.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявив, що скасування безвізу для України є неправдою.
Підтвердження від української та європейської сторони. Абсолютний фейк,
– наголосила депутатка.
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Мезенцева прокоментувала начебто скасування безвізу: дивіться відео
Що цьому передувало
- Низка ЗМІ 29 вересня повідомили, що Євросоюз може скасувати безвіз для України.
- У Міністерстві закордонних справ України відреагували на чутки. Там запевнили, що хвилюватися не варто, адже причин для такого рішення немає й бути не може.
- За словами речника МЗС Олега Ніколенка, Україна не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму.