Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева в эфире 24 канала. Безвизу, который получила Украина, как страна Восточного партнерства, ничего не угрожает.

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Мезенцева отметила, что согласно статистике Еврокомиссии, которую вели с января 2020 года до середины 2021 года, украинцы стали меньше обращаться с просьбами о политическом убежище в Шенгенской зоне.

Также на 21% уменьшилось количество граждан, незаконно проживающих там.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что отмена безвиза для Украины является неправдой.

Подтверждение от украинской и европейской стороны. Абсолютный фейк,
– отметила депутат.

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Мезенцева прокомментировала якобы отмену безвиза: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Ряд СМИ 29 сентября сообщили, что Евросоюз может отменить безвиз для Украины.
  • В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слухи. Там заверили, что волноваться не стоит, ведь причин для такого решения нет и быть не может.
  • По словам представителя МИД Олега Николенко, Украина не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима.