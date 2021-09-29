Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель ведомства Олег Николенко.

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Дипломат подчеркнул, что Украина не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с Евросоюзом. Ранее СМИ сообщили, что несколько государств-членов Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой. Якобы такие призывы основываются на серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Как в ЕС оценивают соблюдение Украиной требований безвиза

Николенко также пояснил, что Европейская комиссия уже проанализировала выполнение требований визовой либерализации различными странами за 2020 год и первую половину 2021. В отчете, который опубликовали в начале августа, соблюдения соответствующих критериев Украиной там оценили положительно.

Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства,

– добавил он.

По словам дипломата, украинский МИД обратился к отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии с предложением провести консультации. Они могут состояться уже в ближайшее время. Это нужно, чтобы разъяснить отдельные положения законодательства Украины.

Украина готовит доклад

Кроме этого, в МИД готовят национальный доклад по выполнению условий визовой либерализации с Евросоюзом. В нем объяснят европейским партнерам, как Украина работает над рекомендациями Еврокомиссии. "Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии (взаимные обязательства государств – 24 канал) как одного из ключевых факторов для надлежащего функционирования безвиза происходит на должном уровне", – подчеркнул Николенко.

Что говорят в Кабмине

На слухи об отмене безвиза отреагировала и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин. Она заверила, что такие сообщения не соответствуют действительности, и назвала их "инсценировкой перед саммитом Украина – ЕС". Чиновница, ссылаясь на официальный отчет ЕС, подчеркнула, что Украина соответствует безвизовым критериям. Более того, количество миграционных потоков из Украины уменьшается.