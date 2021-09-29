Відповідну заяву Штайнмаєр зробив, перебуваючи з візитом у Молдові 29 вересня. Він зазначив, що така новина здивувала його.

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Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли приземлився тут (у Кишиневі – 24 канал). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда,

– зазначив Штайнмаєр.

Він запевнив, що ця новина – фейкова.

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