Соответствующее заявление Штайнмайер сделал, находясь с визитом в Молдове 29 сентября. Он отметил, что такая новость удивила его.
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Президент Германии об угрозе потери безвиза
Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда приземлился здесь (в Кишиневе – 24 канал). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда,
– отметил Штайнмайер.
Он заверил, что эта новость – фейковая.
Слухи об отмене безвиза для ряда стран: что известно
- Ранее СМИ сообщили, что несколько государств-членов Евросоюза подняли вопрос о возможной отмене безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой. Причина – серия злоупотреблений со стороны граждан этих государств, в частности незаконное проживание граждан из безвизовых государств ЕС, а также необоснованные запросы о предоставлении убежища.
- В Министерстве иностранных дел Украины в ответ заверили, что волноваться не стоит. Мол, причин для такого решения нет и быть не может.