Безвиз существенно не повлиял на миграцию украинцев

Безвизовый режим с Евросоюзом существенно не повлиял на итоговые цифры миграции украинцев. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет объяснил это тем, что произошло перераспределение – украинцы стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу.

Это видно из графика с данными по миграции украинцев с 2010 года, опубликованного в телеграмм-канале Дубилета. Там указано количество граждан Украины, которые официально пересекли границу – въезд и выезд. А также итоговое сальдо (красная депрессивная линия).

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Согласно графику, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев. И миграция имеет ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.

Исключением стал 2014 год. Судя по всему, это связано с началом войны на Донбассе, а также с отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

Дубилет отметил, что его удивило, что безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции.

Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и в украинцев было меньше поводов уезжать из дома...

– написал Дубилет.

Смотрите карту со странами, которые украинцы могут посещать без виз:

Перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз / Инфографика 24 канала