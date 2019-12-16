Украинцы – лидеры среди трудовых мигрантов в Эстонии

Украинцы являются крупнейшей группой трудовых мигрантов в Эстонии. В этом году гражданам Украины выдали почти 25 тысяч разрешений на временную работу.

О том, что 75% иностранцев, приезжающих в Эстонию работать, – украинцы, сообщил Postimees.

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За 11 месяцев 2019 года в Эстонии насчитали примерно 32 тысячи трудовых мигрантов, из которых более 24 тысяч были украинцами,

– говорится в сообщении.

Из Беларуси мигрировали 1,8 тысячи человек, из России – 1,3 тысячи, а из Молдовы почти 1,2 тысячи.

За неполный 2019 год количество мигрантов уже превысило прогнозируемое количество трудовых мигрантов за год на 2 тысячи человек. По данным банка Эстонии, примерно треть роста экономики страны связана с использованием труда трудовых мигрантов.

Ранее стало известно, что большинство трудовых мигрантов в Финляндии также являются выходцами из Украины. По оценкам Минсоцполитики, за 10 месяцев 2019 года украинские гастарбайтеры перевели в Украину около 120 миллиардов гривен. Это рекорд за годы независимости.