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      Украинцы – лидеры среди трудовых мигрантов в Эстонии

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      Трудовых мигрантов из Украины в Эстонии больше, чем со всех других стран / glavcom.ua

      Украинцы являются крупнейшей группой трудовых мигрантов в Эстонии. В этом году гражданам Украины выдали почти 25 тысяч разрешений на временную работу.

      О том, что 75% иностранцев, приезжающих в Эстонию работать, – украинцы, сообщил Postimees.

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      За 11 месяцев 2019 года в Эстонии насчитали примерно 32 тысячи трудовых мигрантов, из которых более 24 тысяч были украинцами,
      – говорится в сообщении.

      Из Беларуси мигрировали 1,8 тысячи человек, из России – 1,3 тысячи, а из Молдовы почти 1,2 тысячи.

      За неполный 2019 год количество мигрантов уже превысило прогнозируемое количество трудовых мигрантов за год на 2 тысячи человек. По данным банка Эстонии, примерно треть роста экономики страны связана с использованием труда трудовых мигрантов.

      Ранее стало известно, что большинство трудовых мигрантов в Финляндии также являются выходцами из Украины. По оценкам Минсоцполитики, за 10 месяцев 2019 года украинские гастарбайтеры перевели в Украину около 120 миллиардов гривен. Это рекорд за годы независимости. 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Эстония Заробитчане Иммигранты Украина – Естония
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