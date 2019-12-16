Українці – лідери серед трудових мігрантів в Естонії

Українці є найбільшою групою трудових мігрантів в Естонії. Цього року громадянам України видали майже 25 тисяч дозволів на тимчасову роботу.

Про те, що 75% іноземців, які приїжджають в Естонію працювати – українці, повідомило Postimees.

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За 11 місяців 2019 року в Естонії нарахували приблизно 32 тисячі трудових мігрантів, з яких понад 24 тисячі були українцями,

– йдеться в повідомленні.

З Білорусі мігрували 1,8 тисячі осіб, з Росії – 1,3 тисячі, а з Молдови майже 1,2 тисячі.

За неповний 2019 рік кількість мігрантів вже перевищила прогнозовану кількість трудових мігрантів за рік на 2 тисячі людей. За даними банку Естонії, приблизно третина зростання економіки країни пов’язана з використанням праці трудових мігрантів.

Раніше стало відомо, що більшість трудових мігрантів у Фінляндії також є вихідцями з України.

За оцінками Мінсоцполітики, за 10 місяців 2019 року українські заробітчани переказали до України приблизно 120 мільярдів гривень. Це рекорд за роки незалежності.