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      Українці – лідери серед трудових мігрантів в Естонії

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      Трудових мігрантів з України в Естонії більш, ніж з усіх інших країн / glavcom.ua

      Українці є найбільшою групою трудових мігрантів в Естонії. Цього року громадянам України видали майже 25 тисяч дозволів на тимчасову роботу.

      Про те, що 75% іноземців, які приїжджають в Естонію працювати – українці, повідомило Postimees.

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      За 11 місяців 2019 року в Естонії нарахували приблизно 32 тисячі трудових мігрантів, з яких понад 24 тисячі були українцями,
      – йдеться в повідомленні.

      З Білорусі мігрували 1,8 тисячі осіб, з Росії – 1,3 тисячі, а з Молдови майже 1,2 тисячі.

      За неповний 2019 рік кількість мігрантів вже перевищила прогнозовану кількість трудових мігрантів за рік на 2 тисячі людей. За даними банку Естонії, приблизно третина зростання економіки країни пов’язана з використанням праці трудових мігрантів.

      Раніше стало відомо, що більшість трудових мігрантів у Фінляндії також є вихідцями з України.
      За оцінками Мінсоцполітики, за 10 місяців 2019 року українські заробітчани переказали до України приблизно 120 мільярдів гривень. Це рекорд за роки незалежності. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Естонія Україна – Естонія Іммігранти Заробітчани
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