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      Безвіз суттєво не вплинув на міграцію українців

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      З 2010 року закордоном залишилося майже 4 мільйони українців / espreso.tv

      Безвізовий режим з Євросоюзом істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції українців. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет пояснив це тим, що відбувся перерозподіл – українці почали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше – в Європу.

      Це видно з графіку з даними по міграції українців з 2010 року, опублікованого в телеграм-каналі Дубілета. Там вказані кількість громадян України, що офіційно перетнули кордон – в'їзд та виїзд. А також підсумкове сальдо (червона депресивна лінія).

      До теми: Українці – лідери серед трудових мігрантів в Естонії

      Згідно з графіком, з 2010 року закордоном залишилося майже 4 мільйони українців. І міграція має яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд – вгору.

      Виключенням став 2014 рік. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни на Донбасі, а також з відсутністю обліку міграції на окупованих територіях.

      Дубілет зазначив, що його здивувало, що безвіз істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції.

      Що ж, будемо робити все, щоб економіка зростала швидше, і в українців було менше приводів виїжджати з дому... 
      – написав Дубілет.

      Дивіться мапу з країнами, які українці можуть відвідувати без віз:

      безвізовий режим список країна безвіз країни Україна куди можна їздити без віз

      Перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Статистика дослідження Безвізовий режим Іммігранти Дмитро Дубілет Кабінет Міністрів України Подорожі Євросоюз
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