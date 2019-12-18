Безвіз суттєво не вплинув на міграцію українців

Безвізовий режим з Євросоюзом істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції українців. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет пояснив це тим, що відбувся перерозподіл – українці почали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше – в Європу.

Це видно з графіку з даними по міграції українців з 2010 року, опублікованого в телеграм-каналі Дубілета. Там вказані кількість громадян України, що офіційно перетнули кордон – в'їзд та виїзд. А також підсумкове сальдо (червона депресивна лінія).

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Згідно з графіком, з 2010 року закордоном залишилося майже 4 мільйони українців. І міграція має яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд – вгору.

Виключенням став 2014 рік. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни на Донбасі, а також з відсутністю обліку міграції на окупованих територіях.

Дубілет зазначив, що його здивувало, що безвіз істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції.

Що ж, будемо робити все, щоб економіка зростала швидше, і в українців було менше приводів виїжджати з дому...

– написав Дубілет.

Дивіться мапу з країнами, які українці можуть відвідувати без віз:

Перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз / Інфографіка 24 каналу