Безвизовый режим Украины с Канадой: объяснили, почему это пока невозможно

Правительство Канады в настоящее время не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для граждан Украины. Все потому, что на сегодня Украина не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает "Укринформ".

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех настоящих посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", – говорится в документе.

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В правительстве Канады отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности,

– объясняется в документе.

В правительстве Канады подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.

"Визовый режим – это наиболее эффективный механизм выявления и пресечения незаконной иммиграции в Канаду, поскольку те, кто подает заявку на получение виз, проходят проверку безопасности и исследование состояния здоровья. Оценивается также намерение путешествующего и его возможность придерживаться условий пребывания в Канаде", – резюмируется в тексте документа.