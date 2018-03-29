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Безвізовий режим України з Канадою: в іноземному уряді пояснили, чому це наразі неможливо

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Безвізовий режим України з Канадою
Безвізовий режим України з Канадою / Фото з вільних мереж

Уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для громадян України. Усе тому, що на сьогодні Україна не відповідає безвізовим вимогам, які висуває Канада.

Про це мовиться у відповіді уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, повідомляє "Укрінформ".

"Уряд Канади рішуче налаштований вітати у країні усіх справжніх відвідувачів та полегшувати їм подорож, однак наразі не розглядає активно перегляд візових вимог для України", – мовиться у документі.

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В уряді Канади додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні, проте вважають, що країна поки що не відповідає безвізовим вимогам, які висуває країна.

До цих критеріїв входять соціально-економічні умови, міграційні тренди, стан дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, а також можливість контролю за кордонами і безпекова ситуація,
– пояснюється у документі.

В уряді Канаді також наголосили, що країна має візовий режим із більшістю країн світу і не проводить його перегляд на основі взаємності.

"Візовий режим – це найбільш ефективний механізм виявлення та припинення незаконної імміграції до Канади, оскільки ті, хто подає заявку на отримання віз, проходять безпекову перевірку й дослідження стану здоров'я. Оцінюється також намір подорожувальника та його можливість дотримуватися умов перебування в Канаді", – резюмується в тексті документу.

Теги: Новини політики Новини України Канада Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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