Візи до США: у прохачів вимагатимуть інформацію про соцмережі

Державний департамент США хоче отримувати інформацію про імена користувачів у соціальних мережах від усіх прохачів американської візи.

Про це повідомляє АР з посиланням на відповідні документи.

"Державний департамент збирається вимагати від усіх претендентів на візу США подавати свої імена в соціальних медіа, попередні електронні адреси та номери телефонів, значно розширивши кількість відмов адміністрації Трампа потенційним мігрантам і відвідувачам країни", – мовиться у повідомленні видання.

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У документах мовиться, що Держдеп США хоче публічно прокоментувати запропоновані нові вимоги, які вплинуть на майже 15 мільйонів іноземців, які щорічно подають заявки на американські візи.

Нові правила застосовуватимуться до практично всіх претендентів на імміграційні та неімміграційні візи. За оцінками департаменту, згідно з документами, це вплине на 710 тисяч заявників на імміграційну візу та на 14 мільйонів неімміграційних візових заявників, у тому числі тих, хто хоче приїхати до США для ведення бізнесу чи навчання,

– зазначає видання.

Якщо ці вимоги будуть схвалені, то в заявках на візи міститимуться список соціальних мереж і вимоги надати усі свої імена в цих соціальних медіа за останні 5 років. Крім того, заявники зможуть додати інформацію про свої сторінки в тих соцмережах, які будуть відсутні у списку.

Окрім того, прохачів візи до США попросять надати номери телефонів, електронні адреси, статуси міжнародних подорожей та депортацій за останні 5 років. У заяві буде також запитання про те, чи були задіяні члени сім'ї заявника у терористичній діяльності.

Лише претенденти на окремі типи дипломатичних та офіційних віз зможуть уникнути цих вимог.