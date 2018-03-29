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Чим загрожує українцям імміграційна реформа США

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Чим загрожує українцям імміграційна реформа США
Чим загрожує українцям імміграційна реформа США / startplus.ua

Президент США Дональд Трамп пропонує Конгресу різко змінити імміграційну політику країни.

Про це повідомляє "УП".

Як відомо, щороку понад 120 тисяч українців звертаються у посольство США за отриманням візи, ще 1,5 млн беруть участь у лотереї Green Card.

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Та Дональд Трамп вперто хоче змінити міграційні правила. Зокрема, нова реформа передбачає припинення можливості іноземцям, які іммігрували в США, перевозити туди цілі сім'ї.

Нововведення в міграційній політиці поки не торкнулися правил видачі туристичних віз. А щодо легальної імміграції, тут з'явились деякі зміни, але наразі ті, хто законно виїжджає до США на постійне місце проживання, можуть не хвилюватися.

Реальною проблемою для українців у реформі є жорсткість умов для іммігрантів, які виїжджають до США за програмою возз'єднання родини. Адже громадяни США тепер не зможуть запрошувати до себе на постійне місце проживання батьків, братів і сестер.

І ще одні найбільші зміни – це припинення дії лотереї Green Card.

Та більше стане зрозуміла міграційна політика США, коли за законопроект, запропонований Дональдом Трампом, проголосують в американському Конгресі.

Теги: Новини США Новини України Дональд Трамп Іммігранти Реформи
Джерело: 24 Канал
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