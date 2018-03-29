Чим загрожує українцям імміграційна реформа США
Президент США Дональд Трамп пропонує Конгресу різко змінити імміграційну політику країни.
Про це повідомляє "УП".
Як відомо, щороку понад 120 тисяч українців звертаються у посольство США за отриманням візи, ще 1,5 млн беруть участь у лотереї Green Card.
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Та Дональд Трамп вперто хоче змінити міграційні правила. Зокрема, нова реформа передбачає припинення можливості іноземцям, які іммігрували в США, перевозити туди цілі сім'ї.
Нововведення в міграційній політиці поки не торкнулися правил видачі туристичних віз. А щодо легальної імміграції, тут з'явились деякі зміни, але наразі ті, хто законно виїжджає до США на постійне місце проживання, можуть не хвилюватися.
Реальною проблемою для українців у реформі є жорсткість умов для іммігрантів, які виїжджають до США за програмою возз'єднання родини. Адже громадяни США тепер не зможуть запрошувати до себе на постійне місце проживання батьків, братів і сестер.
І ще одні найбільші зміни – це припинення дії лотереї Green Card.
Та більше стане зрозуміла міграційна політика США, коли за законопроект, запропонований Дональдом Трампом, проголосують в американському Конгресі.