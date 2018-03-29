01:09
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
4°C -2°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
  • понедельник
    6°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Чем грозит украинцам иммиграционная реформа США

177 Читати новину українською
Чем грозит украинцам иммиграционная реформа США
Чем грозит украинцам иммиграционная реформа США / startplus.ua

Президент США Дональд Трамп предлагает Конгрессу резко изменить иммиграционную политику страны.

Об этом сообщает "УП".

Как известно, ежегодно более 120 тысяч украинцев обращаются в посольство США за получением визы, еще 1,5 млн участвуют в лотерее Green Card.

Читайте также: Сколько еще в Украине будет продолжаться трудовая миграция и почему уезжают украинцы: данные НБУ

И Дональд Трамп упорно хочет изменить миграционные правила. В частности, новая реформа предусматривает прекращение возможности иностранцам, которые иммигрировали в США, перевозить туда целые семьи.

Нововведения в миграционной политике пока не коснулись правил выдачи туристических виз. А что касается легальной иммиграции, здесь появились некоторые изменения, но пока те, кто законно выезжает в США на постоянное место жительства, могут не волноваться.

Реальной проблемой для украинцев в реформе является ужесточение условий для иммигрантов, которые выезжают в США по программе воссоединение семьи. Ведь граждане США теперь не смогут приглашать к себе на постоянное место жительства родителей, братьев и сестер.

И еще одни самые большие изменения – это прекращение действия лотереи Green Card.

Но больше станет понятна миграционная политика США, когда за законопроект, предложенный Дональдом Трампом, проголосуют в американском Конгрессе.

Теги: Новости Украины Иммигранты Новости США Реформы Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
29 марта, 22:35 Главные новости 29 марта: суд над Савченко, Россия высылает дипломатов, что готовит весна
707
Чи буде світова війна – вона вже точиться
29 марта, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 504
29 марта, 18:01 "Не ребенок, а воин": каким был погибший 19-летний доброволец "Дилли"
Катерина Петренко 750
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
29 марта, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 380
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
29 марта, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 6640
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук