Чем грозит украинцам иммиграционная реформа США

Президент США Дональд Трамп предлагает Конгрессу резко изменить иммиграционную политику страны.

Об этом сообщает "УП".

Как известно, ежегодно более 120 тысяч украинцев обращаются в посольство США за получением визы, еще 1,5 млн участвуют в лотерее Green Card.

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И Дональд Трамп упорно хочет изменить миграционные правила. В частности, новая реформа предусматривает прекращение возможности иностранцам, которые иммигрировали в США, перевозить туда целые семьи.

Нововведения в миграционной политике пока не коснулись правил выдачи туристических виз. А что касается легальной иммиграции, здесь появились некоторые изменения, но пока те, кто законно выезжает в США на постоянное место жительства, могут не волноваться.

Реальной проблемой для украинцев в реформе является ужесточение условий для иммигрантов, которые выезжают в США по программе воссоединение семьи. Ведь граждане США теперь не смогут приглашать к себе на постоянное место жительства родителей, братьев и сестер.

И еще одни самые большие изменения – это прекращение действия лотереи Green Card.

Но больше станет понятна миграционная политика США, когда за законопроект, предложенный Дональдом Трампом, проголосуют в американском Конгрессе.