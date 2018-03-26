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Агентство по вопросам украинских мигрантов в Польше: посол Украины прокомментировал

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица
Посол Украины в Польше Андрей Дещица / Фото из открытых источников

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прояснил ситуация вокруг перспективы создания в соседней стране агентства по делам украинских мигрантов.

Как объяснил украинский дипломат, в настоящее время Министерство иностранных дел Польши не обсуждало с посольством Украины в стране вопрос о создании госагентства по делам украинских мигрантов.

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Об этом Андрей Дещица рассказал в комментарии "Радио НВ".

По словам дипломата, в случае, если у украинцев в Польше возникают проблемы, консульский отдел и почетный консул постоянно взаимодействуют с гражданами и предоставляют соответствующую необходимую помощь.

Учитывая такое большое количество граждан в Польше, без сомнения нужно как-то на это реагировать. Пока мы делаем это силами посольства, консульского отдела, наших почетных консулов,
– уточнил посол Украины.

Андрей Дещица обратился к украинским и призвал их не устраиваться на работу в Польше нелегально. По данным посла, сегодня в Польше официально трудоустроены примерно 1 миллион украинцев, но это без учета украинских работников, которые работают нелегально.

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Такие выводы можно сделать, учитывая количество выданных виз и разрешений на работу. Но сложно посчитать тех лиц, которые прибывают в Польшу на основании биометрических паспортов, и имеют право находиться три месяца в Польше: они находятся постоянно здесь три месяца или не находятся, они работают, или не работают, легально или нелегально трудоустраиваются? Этой информации мы не имеем, и думаю, ее нет ни у кого,
– констатировал украинский дипломат.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше размышляют над созданием государственного агентства по делам украинских мигрантов, которое бы контролировало защиту их трудовых прав.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Иммигранты Новости Польши
Источник: 24 Канал
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