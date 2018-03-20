Сколько украинцев официально трудоустроились в Польше: результаты исследования

Во вторник, 20 марта, в Польше состоялось заседание по трудоустройству украицев в Польше. Большие польские компании стремятся, чтобы украинцы оставались работать на много лет легально.

По статистике, которую подает председатель организации "Персональный сервис" Кшиштоф Инглот, 53% украинцев приезжают работать в Польшу из-за территориальной близости к Украине, передает корреспондент 24 Канала.

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47% украинских граждан становятся работниками в Польше по причине маленького языкового барьера. И большинство из них, к сожалению для поляков, приезжает только на сезонную работу. То есть только на шесть месяцев, потому что не видят необходимости оставаться на более длительный срок.

И только 11% украинцев хотят остаться в Польше на постоянное проживание и трудоустройство.

Чаще всего украинцы приезжают на работу, связанную со сферой обслуживания. В бизнесе и других сферах, в которых себя реализует средний класс, украинцев очень мало. В частности, поэтому существует проблема с официальным трудоустройством.

Однако по заявлению украинской стороны, в Польше пока официально трудоустроен значительно больший процент украинцев, чем это было в 2016 году. Например, в 2016-м официально работало около 100 тысяч украинцев, теперь – 400 тысяч. Это связано с огромными штрафами, которые ввела правящая польская партия "Право и справедливость", чтобы увеличить поступления в государственный бюджет страны.

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Но до сих пор для украинцев сохраняется проблема по страхованию жизни и здоровья. Из-за этого возникают проблемы на местах, где они работают. Например, на заводах, где высок риск травмирования. Так, украинцы получают страховые выплаты размером всего в 500 злотых, которые почти не покрывают длительное лечение серьезных травм.