16:51
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Сколько украинцев официально трудоустроились в Польше: результаты исследования

165 Читати новину українською

Во вторник, 20 марта, в Польше состоялось заседание по трудоустройству украицев в Польше. Большие польские компании стремятся, чтобы украинцы оставались работать на много лет легально.

По статистике, которую подает председатель организации "Персональный сервис" Кшиштоф Инглот, 53% украинцев приезжают работать в Польшу из-за территориальной близости к Украине, передает корреспондент 24 Канала.

Читайте также: Сколько украинцев задумываются о переезде в другую страну: интересные данные

47% украинских граждан становятся работниками в Польше по причине маленького языкового барьера. И большинство из них, к сожалению для поляков, приезжает только на сезонную работу. То есть только на шесть месяцев, потому что не видят необходимости оставаться на более длительный срок.

И только 11% украинцев хотят остаться в Польше на постоянное проживание и трудоустройство.

Чаще всего украинцы приезжают на работу, связанную со сферой обслуживания. В бизнесе и других сферах, в которых себя реализует средний класс, украинцев очень мало. В частности, поэтому существует проблема с официальным трудоустройством.

Однако по заявлению украинской стороны, в Польше пока официально трудоустроен значительно больший процент украинцев, чем это было в 2016 году. Например, в 2016-м официально работало около 100 тысяч украинцев, теперь – 400 тысяч. Это связано с огромными штрафами, которые ввела правящая польская партия "Право и справедливость", чтобы увеличить поступления в государственный бюджет страны.

Читайте также: Сколько зарабатывают простые украинцы: детали в цифрах

Но до сих пор для украинцев сохраняется проблема по страхованию жизни и здоровья. Из-за этого возникают проблемы на местах, где они работают. Например, на заводах, где высок риск травмирования. Так, украинцы получают страховые выплаты размером всего в 500 злотых, которые почти не покрывают длительное лечение серьезных травм.

Теги: Новости политики Новости Польши социологическое исследование исследования статистика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду
сегодня, 16:24 Савченко назвала всего одно условие, при котором бы не подорвала Верховную Раду
260
Расследование убийства российского бизнесмена в Лондоне: полиция сообщила новые детали
сегодня, 16:03 Расследование убийства российского бизнесмена в Лондоне: полиция сообщила новые детали
258
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук