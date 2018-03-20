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Скільки українців офіційно працевлаштувались у Польщі: результати дослідження

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У вівторок, 20 березня, у Польщі відбулось засідання щодо працевлаштування українців у Польщі. Великі польські компанії прагнуть, аби українці залишались працювати на багато років легально.

За статистикою, яку подає голова організації "Персональний сервіс" Кшиштоф Інглот, 53% українців приїжджають працювати в Польщу через територіальну близькість до України, передає кореспондентка 24 Каналу.

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47% українських громадян стають заробітчанами у Польщі через невиликий мовний бар'єр. І більшість з них, на жаль для поляків, приїжджає тільки на сезонну роботу. Тобто тільки на шість місяців, бо не вбачають потреби залишатись на довший термін.

І тільки 11% українців хочуть залишитися у Польщі на постійне проживання і працевлаштування.

Найчастіше українці приїжджають на роботу, пов'язану зі сферою обслуговування. У бізнесі та інших сферах, в яких себе реалізує середній клас, українців дуже мало. Зокрема, через це існує проблема з офіційним працевлаштуванням.

Проте за заявою української сторони, у Польщі наразі офіційно працевлаштовано значно більший відсоток українців, ніж це було у 2016 році. Наприклад, у 2016-ому офіційно працювало близько 100 тисяч українців, наразі – 400 тисяч. Це пов'язано з величезними штрафами, які запровадила правляча польська партія "Право і справедливість", аби збільшити надходження до державного бюджету країни.

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Та досі для українців зберігається проблема щодо страхування життя та здоров'я. Через це виникають проблеми на місцях, де вони працюють. Наприклад, на заводах, де високий ризик травмування. Так, українці отримують страхову посвідку розміром лише у 500 злотих, яка майже не покриває тривале лікування серйозних травм.

Теги: Новини політики Новини Польщі статистика дослідження соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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