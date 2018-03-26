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Агентство з питань українських мігрантів у Польщі: посол України прокоментував

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Посол України в Польщі Андрій Дещиця
Посол України в Польщі Андрій Дещиця / Фото із відкритих джерел

Посол України в Польщі Андрій Дещиця прояснив ситуація навколо перспективи створення у сусідній країні агентства у справах українських мігрантів.

Як пояснив український дипломат, наразі Міністерство закордонних справ Польщі не обговорювало з посольством України в країні питання щодо створення держагентства у справах українських мігрантів.

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Про це Андрій Дещиця розповів в коментарі "Радіо НВ".

За словами дипломата, у разі, якщо в українців у Польщі виникають проблеми, консульський відділ і почесний консул постійно взаємодіють з громадянами і надають відповідну необхідну допомогу.

З огляду на таку велику кількість громадян в Польщі, без сумніву потрібно якось на це реагувати. Поки що ми робимо це силами посольства, консульського відділу, наших почесних консулів,
– уточнив посол України.

Андрій Дещиця звернувся до українців і закликав їх не влаштовуватися на роботу в Польщі нелегально. За даними посла, на сьогодні в Польщі офіційно працевлаштовані приблизно 1 мільйон українців, але це без урахування українських заробітчан, які працюють нелегально.

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Такі висновки можна зробити, враховуючи кількість виданих віз і дозволів на роботу. Але складно порахувати тих осіб, які прибувають до Польщі на підставі біометричних паспортів, і мають право перебувати три місяці в Польщі: вони перебувають постійно тут три місяці або не перебувають, вони працюють, або не працюють, легально або нелегально працевлаштовуються? Цієї інформації ми не маємо, і думаю, її немає ні в кого,
– констатував український дипломат.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що в Польщі роздумують над створенням державного агентства у справах українських мігрантів, яке б контролювало захист їхніх трудових прав.

Теги: Новини політики Новини України МЗС України Іммігранти Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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