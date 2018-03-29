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Визы в США: у просителей будут требовать информацию о соцсети

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Визы в США: у просителей будут требовать информацию о соцсети
Визы в США: у просителей будут требовать информацию о соцсети / Фото из открытых источников

Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в социальных сетях от всех просителей американской визы.

Об этом сообщает АР со ссылкой на соответствующие документы.

"Государственный департамент собирается требовать от всех претендентов на визу США подавать свои имена в социальных медиа, предыдущие электронные адреса и номера телефонов, значительно расширив количество отказов администрации Трампа потенциальным мигрантам и посетителям страны", – говорится в сообщении издания.

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В документах говорится, что Госдеп США хочет публично прокомментировать предложенные новые требования, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

Новые правила будут применяться практически ко всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, в соответствии с документами, это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или обучения,
– отмечает издание.

Если эти требования будут одобрены, то в заявках на визы будут содержаться список социальных сетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных медиа за последние 5 лет. Кроме того, заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Кроме того, просителей визы в США попросят предоставить номера телефонов, электронные адреса, статусы международных путешествий и депортаций за последние 5 лет. В заявлении также вопрос о том, были ли задействованы члены семьи заявителя в террористической деятельности.

Только претенденты на отдельные типы дипломатических и официальных виз смогут избежать этих требований.

Теги: Новости США Иммигранты
Источник: 24 Канал
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