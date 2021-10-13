Кулеба обратил внимание, что на саммите "Украина – ЕС" не было никаких разговоров об угрозах безвизу. По мнению дипломата, это свидетельствует о фейках по этой теме.

К теме В ЕС заверили, что отмена безвиза для Украины – даже не на повестке дня

Угроз нет

Министр считает, что это просто фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о кризисе в отношениях между Украиной и ЕС.

Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничто не угрожает,
– успокоил Кулеба.

Слухи об угрозах для безвиза: что известно

  • В СМИ распространяли информацию, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной. Причиной называли ряд злоупотреблений и неполное выполнение критериев безвиза.
  • В Министерстве иностранных дел сразу опровергли эти слухи и заверили, что не стоит волноваться, так как для этого нет и не может быть никаких причин.
  • Такое же заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он назвал новость об отмене безвиза "фейком".
  • В Евросоюзе впоследствии заявили, что не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев. Этот вопрос даже не находится на повестке дня.