Кулеба обратил внимание, что на саммите "Украина – ЕС" не было никаких разговоров об угрозах безвизу. По мнению дипломата, это свидетельствует о фейках по этой теме.
К теме В ЕС заверили, что отмена безвиза для Украины – даже не на повестке дня
Угроз нет
Министр считает, что это просто фейки отдельных политических сил или демотивирующие политические заявления о кризисе в отношениях между Украиной и ЕС.
Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничто не угрожает,
– успокоил Кулеба.
Слухи об угрозах для безвиза: что известно
- В СМИ распространяли информацию, что некоторые страны ЕС хотят отменить безвизовый режим с Украиной. Причиной называли ряд злоупотреблений и неполное выполнение критериев безвиза.
- В Министерстве иностранных дел сразу опровергли эти слухи и заверили, что не стоит волноваться, так как для этого нет и не может быть никаких причин.
- Такое же заявление сделал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он назвал новость об отмене безвиза "фейком".
- В Евросоюзе впоследствии заявили, что не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев. Этот вопрос даже не находится на повестке дня.