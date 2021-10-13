Кулеба звернув увагу, що на саміті "Україна – ЄС" не було жодних розмов про загрози безвізу. На думку дипломата, це свідчить про фейки щодо цієї теми.

До теми В ЄС запевнили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному

Загроз немає

Міністр вважає, що це просто фейки окремих політичних сил або демотивуючі політичні заяви про кризу у відносинах між Україною та ЄС.

Безвізу України і нашій інтеграції до ЄС нічого не загрожує,
– заспокоїв Кулеба.

Чутки про загрози для безвізу: що відомо

  • У ЗМІ поширювали інформацію, що деякі країни ЄС хочуть скасувати безвізовий режим з Україною. Причиною називали низку зловживань та неповне виконання критеріїв безвізу.
  • У Міністерстві закордонних справ одразу спростували ці чутки та запевнили, що не варто хвилюватися, адже для цього немає і не може бути жодних причин.
  • Таку ж заяву зробив і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він назвав новину про скасування безвізу "фейком".
  • В Євросоюзі згодом заявили, що не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців. Це питання навіть не перебуває на порядку денному.