Про питання України та безвізу у коментарі виданню розповіла глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.
Читайте також Безвіз не заберуть, але диму без вогню не буває, – Клімкін
ЄС не розглядає скасування безвізу України
За словами Матернової, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.
А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням,
– пояснила вона.
Однак додала, що в теорії в Єврокомісії не відкидають жодного з варіантів. "Ми й надалі контролюватимемо антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", – підсумувала представниця України в ЄК. Вона нагадала, що це передбачає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.
Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко
- Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що деякі країни ЄС хочуть скасувати безвізовий режим з Україною через низку зловживань та неповне виконання критеріїв безвізу.
- У Міністерстві закордонних справ спростували ці чутки та запевнили, що не варто хвилюватися, адже для цього немає і не може бути жодних причин.
- Таку ж заяву зробив і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, назвавши новину про скасування безвізу "фейком".