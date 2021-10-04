Про питання України та безвізу у коментарі виданню розповіла глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.

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ЄС не розглядає скасування безвізу України

За словами Матернової, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.

А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням,

– пояснила вона.

Однак додала, що в теорії в Єврокомісії не відкидають жодного з варіантів. "Ми й надалі контролюватимемо антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", – підсумувала представниця України в ЄК. Вона нагадала, що це передбачає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.

Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко